حفيدة إيلي صعب تتألق بعرض أزياء جدها بملابس من تصميمه

ميرنا وليد - بيروت - خطفت صوفيا، حفيدة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، الأنظار في عرض أزياء جدها لخريف وشتاء 2025-2026.

وشاركت كريستينا صعب، زوجة إيلي صعب جونيور، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صورة لإبنتها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من تصميم جدها إيلي صعب.

وارتدت صوفيا نزة صوفية منسوجة بالكشمير الفاخر، جاءت باللون الذهبي وتميزت بياقة مستديرة، مع شعار علامة إيلي صعب مطرزة في الأمام. ونسقت معها تنورة بيضاء واسعة.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور صوفيا، وأشادوا بزوق عائلتها الجميل باختيار ملابسها التي غالبا ما تكون من تصميم جدها إيلي صعب، كما لفتوا إلى العلاقة الجميلة التي تجمع الطفلة بجدها والتي تظهر من خلال الصور.



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