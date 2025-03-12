فن ومشاهير

سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال

0 نشر
0 تبليغ

  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 1/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 2/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 3/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 4/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 5/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 6/7
  • سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال 7/7

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور شارتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع إستعرت من خلاله رشاقتها، فكانت تتردي كروب توب ضيق باللون الأسود من دون اكمام مع سروال واسع من الجينز الداكن، و فوقهم قميص واسع مفتوح، و تركتشعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

07fc9ca21b.jpgشوق الهادي تروي تفاصيل مأساوية عن طفولتها: "أبوي طعن أمي 40 مرة وهي حامل"


و في وقت سباق، نشرت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا، صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها حين كانت طفلة وبمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.
4af564892b.jpg1308a5ecda.jpgf089fe055a.jpg2bbf64b7c7.jpga0d4e658ac.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا