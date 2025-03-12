سيبيل بو شعيا تستعرض رشاقة جسمها بهذا اللوك الكاجوال

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا في احدث إطلالتها على الجمهور من خلال مجموعة صور شارتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال رائع إستعرت من خلاله رشاقتها، فكانت تتردي كروب توب ضيق باللون الأسود من دون اكمام مع سروال واسع من الجينز الداكن، و فوقهم قميص واسع مفتوح، و تركتشعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سباق، نشرت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا، صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها حين كانت طفلة وبمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.
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