محمد رمضان يرد بقوة على هجوم داعية: “مدفع رمضان” مستمر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان محمد رمضان بقوة على مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لداعية إسلامي يهاجم فيه برنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان.

وظهر الشيخ في الفيديو وهو يقول: “إوعى تخلي حلمك في شهر رمضان إنك تقابل محمد رمضان ده كله خداع”.

وأعاد محمد رمضان نشر الفيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: “يا مولانا أنا افتكرتك بتتكلم عن المسيخ الدجال.. أنا مصري واسمي محمد رمضان يعني المفروض إننا إخوات في الدين والوطن ليه هذه الكراهية والضغينة والاتهام بالكذب في شهر الخير والفرحة”.

وأضاف رمضان: “عمومًا أنا مسامح وربنا يسامحك ومدفع رمضان مكمل علشان جبر الخواطر وفرحة الناس بتفرح ربنا ثم أهلنا”.

كما كشف محمد رمضان، حقيقة فيديو صبي الميكانيكي المتداول، خلال تسجيل حلقة مع برنامجه “مدفع رمضان”.

وظهر رمضان في فيديو عبر “فيسبوك، قال فيه: “واحنا في الشارع قابلنا طفل بطل شوفته بالصدقة خارج بدماغه من كبوت عربية، فقلت لفريق مدفع رمضان هننزل نتكلم مع الطفل لقيته شغال ميكانيكي وحظه إنه كسب 100 ألف جنيه وبعدين جاء الأسطى الصنايعي بتاعه ولقيته رجل جميل وواضح إن فيه علاقة حب ورحمة بين الصنايعي والصبي”.

تابع: “اتكسفت أعطي الصنايعي الفلوس مباشر فلقيت طفل تاني قدامه فسألته ده ابنك قال لي أيوة ده ابني، وبعد لما مشينا اكتشفنا إن اللي خد الفلوس طفلين إخوات وأبوهم جاء وأخد الفلوس كلها، فالصنايعي طلع عمل فيديو إنه مخدش فلوس، وعلشان كده استضفناه ورحبنا به وقدمنا له هدية بسيطة قيمتها 50 ألف جنيه وقلنا له دي لأولادك لأنك كسيب ومش في حاجة للفلوس”.