غاضبة من حمادة هلال.. لوسي ترد بقوة: “أنا مش بكذب!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية سارة الدندراوي، على قناة العربية، أعلنت الفنانة لوسي عن غضبها واستيائها من تصريحات الفنان حمادة هلال، التي شكك فيها بروايتها حول كواليس مشاهد تحضير الجِنّية في مسلسل “المداح 3″، مؤكدة أنها لم تكن تكذب، مشيرة الى أنها تعرضت لمواقف غريبة أثناء التصوير، ما جعلها تؤمن بأن الأمر لم يكن عاديًا.

قالت لوسي: “أنا زعلانة من حمادة هلال لأنه طلع في برنامج وقال لوسي بتكذب. أنا مش بكذب! فعلًا كان بيحصل لنا حاجات غريبة، وإحنا قاعدين في الأوتيل، التلفزيون وقع فجأة، وفي أحد المشاهد وهو بيسلسل الجِنّية، أنا كنت بصوّت واتسمرت في الأرض، وكان معانا شيخ كان بيرش مية ويقرأ قرآن، وأنا مكنتش سامعة حاجة غير صوت آه”.

تابعت أنها بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة العالم الروحاني حتى تقدم الشخصية بشكل مقنع، مشددة على أن ما حدث لم يكن تمثيلًا فقط، بل شهدت كواليس التصوير أحداثًا غير مفسرة جعلتها تشعر بالخوف الحقيقي.

كان حمادة هلال قد رد خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، على تصريحات لوسي قائلًا: “أنا بحترم لوسي جدًا كفنانة وإنسانة، لكن من وجهة نظري، اللي حصل كان مجرد تمثيل وتأثر بالأجواء، أحيانًا لما بنندمج في المشاهد اللي فيها أجواء غامضة أو مرعبة، ممكن نحس بحاجات غريبة، لكن ده مش معناه إنها حقيقية.. كل حاجة حصلت خلال التصوير كانت في سياق المشهد، ومفيش أي وجود فعلي للجنّ أو الحاجات دي”.