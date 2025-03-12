هند البلوشي تحسم الجدل: تزوجت للمرة الخامسة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي رافق حياتها الشخصية، حسمت الفنانة هند البلوشي الأمر واكدت أن الشاب الذي تواجد بجانبها في حفل توزيع جوائز “جوي أووردز”، في المملكة العربية السعودية، هو زوجها.

وأكدت في مفاجأة كبيرة انها اقدمت على الزواج للمرة الخامسة، والرجل الذي تواجد معها في المملكة هو زوجها، مشددة على استحالة أن تضع يدها في يد رجل ليس حلالها وتسير إلى جانبه أمام الناس.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج “نرجع نتعرف”، أن سبب عدم إعلانها عن زواجها، هو رغبتها في الحفاظ على حياتها الخاصة وخصوصيتها بعيداً عن الضجة الاعلامية وتركت الأمر للصدفة، دون إعطاء المجال للاستعراض والبهرجة”، بحسب تعبيرها.

وأضافت البلوشي “تعلمت أن الأمور التي تخصني، هي ملكي بمفردي، فضول الناس لن يتوقف مهما أشبعته، بالتالي لم أرد الإفصاح عن زواجي، سواء عرف الناس أم لم يعرفوا هذا أمر يخصني وحدي في المقام الأول”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إعلان هند عن زواجها للمرة الخامسة، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أن الأمر حرية شخصية ولها كامل الحق في أن تعيش حياتها مع شريك، في المقابل تعرضت لهجوم ساخر من بعض المتابعين الذين استغربوا اصرارها على الزواج رغم فشل زيجاتها السابقة.