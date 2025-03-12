بعد خروجه من السجن.. “الموسيقيين” تسقط عضوية سعد الصغير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور مثير لأزمة الفنان سعد الصغير مع نقابة المهن الموسيقية بعد خروجه من السجن على إثر اتهامه بجلب مواد مخدرة من الخارج، كشف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، أنه بمجرد الحكم على الصغير في هذه القضية تم سحب العضوية منه في الحال.

وتحدث محمد عبد الله في تصريحات صحافية، قائلًا: “سعد الصغير موقفه نفس موقف عصام صاصا، لأنه اتحكم عليه في قضية مخدرات، والنقابة مش هينفع معاها عضوية عاملة ودي من الجرائم المخلة بالشرف، وحتى يعود للانضمام للنقابة ويصبح عضوًا عاملًا، عليه أن يرفع قضية رد اعتبار أمام المحكمة، ومن هنا حتى تُرفع هذه الدعوى سيتم منحه تصاريح يومية ولكنه لن يكون عضوًا عاملًا إلا من خلال هذه القضية”.

جدير بالذكر أن سعد الصغير خرج من حبسه أمس (الثلاثاء)، وذلك بعد انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليه في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

وقضت محكمة استئناف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، في وقت سابق، بقبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير شكلًا، وتخفيف الحكم الصادر ضده بالسجن ستة أشهر بدلًا من ثلاث سنوات مع الشغل، بتهمة حيازة مواد مخدرة خلال وجوده بمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.