يسرا برسالة مؤثرة في عيد ميلادها: “حبكم هو قوتي!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت الفنانة يسرا عبر حسابها الخاص على “X” رسالة مؤثرة الى جمهورها، شكرتهم فيها على تهانيهم لها بعيد ميلادها السبعين.

ونشرت يسرا صوراً علقت عليها بكلمات رقيقة، قالت فيها: “حبايبي الغاليين أنا غنيّة بوجودكم، شكراً من قلبي لكل واحد فيكم على تهانيكم الجميلة في عيد ميلادي.. وجودكم في حياتي هو أحلى نعمة، وحبكم هو إللي بيديني القوة والفرحة.. بحبكم أوي أوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي”.

وكان عدد من الفنانين قد هنأوا يسرا بعيد ميلادها، وفي مقدمتهم منى زكي التي كتبت لها عبر حسابها على “إنستغرام”: “كل سنة وأنتِ طيبة يا ملكة القلوب، كلنا بنحبك”.

يُذكر أن يسرا تغيب عن الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد أن قدمت في موسم 2023 مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة”، وشاركها البطولة فيه عدد من الفنانين، منهم: شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، وسما إبراهيم. تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

كما شاركت يسرا في بطولة مسلسل “روز وليلى” الى جانب نيللي كريم العام 2024، لكن خارج الموسم الرمضاني.