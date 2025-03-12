شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد حسام الدين تنضم لأبطال مسلسل ظلم المصطبة قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جهاد حسام الدين إلى أبطال مسلسل ظلم المصطبة المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان، بطولة النجوم؛ إياد نصّار، فتحي عبد الوهاب وريهام عبد الغفور، على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it.

ومن الأعمال التي تنتظرها جهاد صلاح الدين المسلسل الكوميدي كارثة طبيعية في أول دور بطولة لها مع النجم محمد سلام، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة Watch It، ومن تأليف أحمد عاطف فيّاض مؤلف المسلسل الناجح بالطو، وإخراج حسام حامد.

كانت جهاد قد خطفت الأضواء في موسم رمضان 2024 بأداء أظهر قدرتها على تقديم شخصيات مركبة من خلال مسلسلين ناجحين: مسار إجباري، وبدون سابق إنذار للمخرج هاني خليفة.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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