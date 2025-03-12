شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو سريع.. راجل وست ستات وتامر وشوقية أول انطلاقاته في عالم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان الشاب مصطفى أبو سريع التريند على موقع البحث جوجل واليوم السابع يلقى الضوء على محطاته الفنية إلى أن وصل لمرحلة الشهرة والنجومية.

مصطفى أبو سريع من مواليد 1985 في الإسكندرية، تخرج فى كلية الأداب جامعة الإسكندرية قسم المسرح واستطاع في فترة قصيرة التواجد بقوة في السينما والدراما المصرية فأصبح من أكثر الممثلين الشباب تواجدا في أعوام 2015، 2016، 2017.

كما استطاع الممثل السكندري الشاب أن يضع لنفسه مكانا بخفة ظله الكبيرة وبدأت أدواره في الكبر شيئا فشيئا ابتداء من الإعلانات والمسلسلات الكوميدية حتى أفلام السينما وكانت المسلسلات الكوميدية راجل وست ستات وتامر شوقية بداية موفقة له لكن البداية الحقيقية كانت سينمائية حينما بدأ يتواجد بقوة في أكثر من فيلم سينمائي منذ 2015 إلى الآن حتى وصل لأول بطولاته المطلقة في فيلم «جدو نحنوح» المنتظر عرضه في يناير 2018

تزوج بحفل زفاف كبير مقام في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة في نوفمبر 2017 من الإعلامية سارة ربيع.

يذكر ان كشف الفنان مصطفى أبو سريع ردود الفعل الكبيرة حول شخصية دياسطى، الذى جسدها ضمن أحداث مسلسل عمر أفندى قائلاً: "حرصت على مذاكرة الشخصية وردود الفعل عجبتنى جداً إن الدور والمسلسل عملوا حالة كبيرة ونجح بالشكل ده".

وعن الربط بين دوره فى المسلسل وشخصية البوسطجى الذى قدمها شكرى سرحان بفيلم حمل نفس الاسم: "ما شفتش الفيلم، لكن بالنسبة للى كتبوا إنى أجدت الدور فدى حاجة تسعدنى أما اللى بيقولوا ده عمل الشخصية أحسن من شكرى سرحان فده عيب وحرام وما يصحش