شكرا لقرائتكم خبر عن بالأنوار واللافتات.. شبرا الخيمة تحتفل اليوم بخروج سعد الصغير من محبسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل حى شبرا الخيمة الليلة بخروج سعد الصغير من حبسه على الرغم أن سعد الصغير لا يقيم حاليا في شبرا الخيمة إلا أن علاقته بها لم تنقطع حيث هناك مقر جميعته الخيرية التي مازالت تفتح أبوابها لأبناء شبرا بناء على وصية والدته رحمها الله التي كانت تدير أمورها بنفسها.



احتفالات ابناء شبرا

ويشرف عليها سعد الصغير بنفسه حيث يلجأ إليها الأرامل والمطلقات والايتام، وحرص الصغير على الاحتفال وسط اهله وأصدقائه وأبناء منطقته الذين أظهرو محبتهم له وقت محنته.

كما أن أفراد فرقته الموسسيقية التي قد تصل إلى 5 أفراد، جميعهم من أبناء وشباب شبرا الخيمة، وقد ينتظروا أن يقوم سعد بذبح "عجل" ويقوم بتوزيعه على أبناء منطقته، والمعروف أن منطقته بشبرا قام أبنائها أمس بتعليق الأنوار احتفالا بخروج سعد الصغير.

أكد النجم سعد الصغير، فى أول تصريح له، لـ"الخليج 365"، عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: "الحمد لله فرحان بوجود إخواتى معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمنى منكم وانتظروا شغلى الجديد، هرجع أركز فى شغلى وأقدم أحسن ما عندى لجمهورى".

وأضاف سعد الصغير: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضى بكل شيء مكتوب لى".