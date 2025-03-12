شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات دنيا سمير غانم مع طلاب الجامعة في برومو مسلسل عايشة الدور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل عايشة الدور برومو تشويقي جديد للعمل، المقرر عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025، بطولة النجمة دنيا سمير غانم، حيث أظهر البرومو قيام دنيا سمير غانم بخوض العديد من المغامرت مع طلاب الجامعة بعد انضمامها إليها بدلا من ابنة شقيقتها.

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور، على قناة ON في النصف الثاني من شهر رمضان في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 11:30 صباحا.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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دنيا سمير غانم في عايشة الدور



عايشة الدور