جينيفر لوبيز في دائرة شائعات الارتباط بالكاتب بريت غولدشتاين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:53 صباحاً - بعد أشهرٍ قليلة من انهيار الزواج الأشهر في هوليوود لجينيفر لوبيز وبن أفليك، الذي انتهى بعد عامين من الزواج وعقدين من اندلاع شرارة الحب الأولى، يبدو أن كلاً منهما يجد طريقه بعيداً عن الآخر ويقرر صفحة جديدة في حياته العاطفية، حيث تم رصد جينيفر لوبيز مع زميلها في فيلمهما الجديد الذي لم يصدُر بعد Office Romance؛ الممثل والكاتب بريت غولدشتاين. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 55 عاماً والممثل والكاتب البالغ من العمر 44 عاماً في عرض مسرحية !Oh, Mary للنجمة ميريل ستريب، على مسرح برودواي، في أمسية بدت ممتعة ومريحة معاً.

شائعات الارتباط تلاحق جينيفر لوبيز

لا يوجد أي تأكيد حول شكل العلاقة التي تجمع جينيفر لوبيز وبريت غولدشتاين، هل هما في علاقة عاطفية أو أنهما مجرد أصدقاء؟ فما أثار شائعات العلاقة العاطفية بينهما هو أنهما حضرا عرض برودواي، كما ظهرا مع أبطال العرض خلف كواليس، من دون أي أصدقاء أو مرافقين. سبب آخر لتفاقم شائعة الارتباط، هو أن غولدشتاين قد أبدى سابقاً إعجابه بجينيفر لوبيز وحبه لها، مضيفاً أن هذا هو سبب اختياره لها لطاقم الفيلم.

جينيفر لوبيز وبن أفليك عازبان قانونياً

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بعد أن تم الطلاق رسمياً بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في يناير الماضي، أعلنت المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس يوم الجمعة 21 من فبراير أن زواج أفليك من لوبيز قد تم حله، وأن الزوجين أصبحا عازبين قانونياً، وفقاً لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة People.

وقد جاء حُكم الطلاق في يناير الماضي بعد ما يقرب من 20 أسبوعاً من تقديم لوبيز طلباً إلى محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا لحل الزواج في 20 من أغسطس، من دون محامٍ، وطلبت عدم وجود دعم زوجي لأيٍّ من الطرفين، لتقسيم أتعاب المحاماة، وأشارت إلى أن الطبيعة الدقيقة لمجتمعهما، وأصولهما شبه المجتمعية، وممتلكاتهما والتزاماتهما المنفصلة، غير معروفة وسيتم تحديدها.

وذكرت لوبيز أن تاريخ 26 من إبريل، هو تاريخ انفصالهما، واستشهدت بالاختلافات التي لا يمكن التوفيق بينها بوصفها سبباً للانفصال.

قد ترغبين في معرفة بن أفليك يجتمع مع جينيفر لوبيز وجينيفر غارنر مجدداً لهذا السبب

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