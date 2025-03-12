مصطفى شعبان وأحمد عبد العزيز آباء ولكن في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:53 صباحاً - تحضر الدراما الصعيدية في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين الأول "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وتدور أحداث العمل بالكامل في الصعيد، والثاني "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، الذي يظهر خلال أحداثه بخط درامي صعيدي يمثله الفنان أحمد عبد العزيز، ويحقق العملان نجاحاً وتفاعلاً لافتاً خلال الموسم.

مصطفى شعبان وأحمد عبد العزيز يشتركان في أمرين

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يشتركان في موسم دراما رمضان 2025 أنهما يقدمان شخصيتين صعيديتين مرتديين الجلباب الصعيدي والعمة، ولكن ليس ذلك الشيء الوحيد المشترك بينهما، وإنما هناك أمر آخر ألا وهو أن الثنائي يظهران بأدوار آباء رغم تأكيد الأطباء والتحاليل عدم قدرتهما على الإنجاب من الأساس، ولكن تطورات الأحداث في أعمالهما جعلتهما آباء.

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مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا" يجسد دور كبير عائلة الباشا الذي يتحكم في تجارة العائلة وكل أمورها، ومتزوج من سيدتين، ولكنه يعاني من عدم الإنجاب، حيث تأكد من ذلك بعدما أجرى العديد من الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة التي كشفت معاناته من العقم واستحالة إنجابه طفلاً، ولكن سيدة كان متزوجها في القاهرة تحضر إلى الصعيد وتخبره بأنه له ابن منها تم ولادته منذ أيام.

لم يصدق حكيم أن الطفل الذي جاءت به غزل "دينا فؤاد" إلى الصعيد أنه ابنه بسبب تأكيدات الأطباء بعدم قدرته على الإنجاب، وأجرى تحيل DNA الذي أكد أن الطفل ابنه؛ ليتسبب في تغيير أحوال قصر العائلة تماماً، حيث أثار العداء بين حكيم باشا وأبناء عمه بسبب ممتلكات العائلة التي هي في الأساس تخص والدهم، ولكن حكيم هو الذي أدارها ووسعها؛ فهل سيكون الطفل ابن حكيم بالفعل أو هناك شيء ما سيحدث ويكون مفاجأة للمشاهدين؟ هذا ما سنراه في الحلقات المقبلة.

أحمد عبد العزيز ينسب ابن أخيه لنفسه

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بالنسبة للفنان أحمد عبد العزيز في مسلسل "فهد البطل" فيجسد دور غلاب الجارحي الرجل الصعيدي المتزوج، ويعاني من عدم الإنجاب لإصابته بالعقم، ويحلم طوال الوقت أن يكون أباً، ومع تطور الأحداث يقتل شقيقه حماد بسبب رغبة والدهما في إسناد العمودية لحماد، وبعد قتله لشقيقه يقرر الزواج من زوجته وفاء "صفاء الطوخي" التي طالما كان يحبها ولكنها اختارت أخيه.

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يتزوج غلاب من وفاء التي توافق على ذلك بشرط أن يعيد لها طفليها اللذين هربا بعد الهجوم على المنزل وقتل والدهما، وقرر غلاب تسجيل الطفل باسم عمرو غلاب، بعد توالي الأحداث ومرور السنوات كبر الطفل الذي أُطلق عليه عمرو غلاب "أحمد ماجد"، وأصبح غلاب والده فلا يعرف هذا السر سوى زوجته وفاء، ليكون غلاب أباً رغم عقمه وتكرر هذه الحالة بين مصطفى شعبان وأحمد عبد العزيز في رمضان 2025.

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