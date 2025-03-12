جدل حول سرقة مسلسل “إش إش” من فيلم قديم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع الضجة الحاصلة بسبب مسلسل “إش إش”، غرّدت الإعلامية مي العيدان خارج السرب وعبّرت عن رأيها في العمل الذي يتم عرضه حالياً ضمن السباق الرمضاني.

ونشرت الإعلامية الكويتية عبر صفحتها في تطبيق “انستغرام” صورة مركّبة للنجمتين شيريهان ومي عمر وأرفقتها بتعليق توضيحي كتبت فيه: “مسلسل “إش إش” دخل على فيلم “مدام شلاطة”، وهو من بطولة شريهان، وتم إنتاجه عام 1986”.

وأضافت: “من متابعتي لمسلسل “إش إش” لمي عمر، خاصه بعد خديعتها من محمد الشرنوبي ورفضه تصحيح غلطته فتلجأ الى زوج أمه وترمي شِباكها حوله، والذي يجسّد شخصيته ماجد المصري وتوهمه بالحب والزواج منه… هذه الخيوط بالضبط نسخة مسروقة أو مقتبسة أو مأخوذة من فيلم النجمة الكبيره شريهان “مدام شلاطة””.

وتابعت: “بعد أن أوهمها محمد الجندي بالحب وأخطأ معها ورفض الزواج منها تذهب لترمي خيوطها على زوج أمه الفنان فريد شوقي وتتزوج منه. فقط الاختلاف في أن شريهان كانت طالبة جامعية وإش إش راقصة، والمسلسل عبارة عن ميكس “خلي بالك من زوزو” ونعيمة الماضية تحولت لإخلاص كابوريا وسلامتها أم حسن”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور مي العيدان الانتقادي، ونال إعجاب الآلاف من متابعيها الذين ركزوا على ملاحظتها وتوضيحها وتفسيرها، واعتبر الكثير من الأشخاص أن الفكرة قد تكون متشابهة لتأثر محمد سامي بشخصية “مدام شلاطة”.

يُذكر أن مسلسل “إش إش” هو بطولة: مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد وانتصار ومحمد الشرنوبي وشيماء سيف ودينا وعصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.