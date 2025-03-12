سيلين ديون تحذّر من تسجيلات مزيفة تحمل اسمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة سيلين ديون تحذيراً بشأن أغانيها، التي تُتداول على “الإنترنت”، ويتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

وقالت النجمة الكندية في منشور على إنستغرام: “لقد نُمي إلى علمنا أن هناك أغاني غير معتمدة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، تزعم أنها تحتوي على عروض سيلين ديون الموسيقية واسمها وشبهها يجري تداولها حالياً على الإنترنت وعبر مختلف مزودي الخدمات الرقمية”.

وأضافت: “يُرجى العلم بأن هذه التسجيلات مزيفة وغير معتمدة وليست أغاني من أسطوانتها الرسمية”.

وعلى الرغم من أن ديون لم تذكر اسم أيّ تسجيلات بعينها، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي هو مصدر جدل متزايد في صناعة الموسيقى.

وفي نيسان (أبريل) 2024، وقّع أكثر من 200 فنان، بما في ذلك بيلي إيليش وكايسي موسغريفز وجي بالفين وجا رول وجون بون جوفي وجوناس براذرز وكاتي بيري وميراندا لامبرت، على رسالة مفتوحة تتحدث عن التهديدات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى.

ودعت الرسالة، التي نظمها تحالف حقوق الفنانين غير الربحي، مطوّري الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا والمنصّات وخدمات الموسيقى الرقمية إلى “التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي لانتهاك حقوق الفنانين البشر والتقليل من قيمتها”.

يسلط التقرير الضوء على تهديدات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك التزييف العميق واستنساخ الأصوات، بالإضافة إلى “الاستخدامات غير المسؤولة للذكاء الاصطناعي”، مثل استخدام صوت الذكاء الاصطناعي لتقليل مدفوعات الإتاوات للفنانين واستخدام مطوري الذكاء الاصطناعي للأعمال الموسيقية دون إذن لتدريب وإنتاج أعمال مقلدة للذكاء الاصطناعي.