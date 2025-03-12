أصالة تفاجئ ابنتها وتحتفل بعريسها القادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعفويتها المعهودة تفاعلت النجمة أصالة نصري مع حماس ابنتها شام الذهبي وهي تتحدث عن لوحة خاصة لها.

وظهرت شام في المقطع المتداول وهي تشرح بحماس عن اللوحة التي وصفتها بأنها اختارتها لتطبق نظريتها بأن “الجمال يأتي من الداخل” وهذا ما تردده لكل الذين يحضرون الى مركزها التجميلي، لتردّ عليها والدتها بعفوية وتقلل من حماسها بصراحتها المعهودة وتقول: “ماما عالمقولة معروفة من زمان”.

من جهة ثانية، إحتفلت الفنانة السورية بعيد ميلاد نجلها الأكبر خالد الذهبي، ونشرت عبر “إنستغرام” صورة جمعتها بإبنه، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “لو بدكم تعرفوا مين أبيض قلب بالعالم كله اسألوني ورح جاوبكم لودي. لودي عنده روح كلها فرح كلها محبه ودلع وحنيه وذكاء وشو بيستحملنا وشو بينصحنا أنا وأخواته وكأنه رجال كبير”.

وأضافت: “بيعرف كلّ شي وعنده الحكمه ونجح بشغله وعمل تطبيق جديد وعبقري وقاعد عم يطور فيه والمشروع عم يطور من لودي اللي صار شاب وبده يكون عريس وعم يفكّر يخطب وعم نفكّر نشجعه ونقلّه يلا والعريس القادم اليوم عيده”.

نالت الصورة إعجاب الآلاف من محبيها الذي أثنوا على علاقتها المميزة بأولاده واهتمامهل الكبير بهم، وحرصها على تحقيق أحلامهم ونجاحهم في حياتهم المهنية والعملية.