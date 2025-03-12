دانا الحلبي تكشف زواجها وحرمانها من أولادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة دانا الحلبي ضيفةً على برنامج “أوضة مظلمة”، وتحدثت بكل جرأة عن حياتها الشخصية ورأيها في بعض الفنانين والأعمال الفنية.

وبالتزامن مع تأكيد النجم محمد رجب زواجه من الفنانة اللبنانية، أعلنت الأخيرة خلال اللقاء زواجهما منذ سنة ونصف السنة، حيث قالت: “سبقت الزواج فترة تعارف وخطوبة، ولم أخفِ الأمر، أصحابنا وأهالينا عارفين، بس محبتش حياتي الشخصية حد يتدخل فيها، وعشان محمد رجب مشهور ونجم معروف بخاف من الحسد والعين”.

كما تحدثت عن كواليس تعارفهما قائلةً: “تعرّفنا على بعض في مسلسل “الونش” وابتدى الإعجاب، هو راجل ما شاء الله قمر ودمه خفيف جداً وبيضحكي، وعلى طول بقول له إنت راجل مميز وفي حتة لوحدك مش شبه أي حد، لا في شكله ولا في ملامحه ولا طريقة هزاره”.

وتابعت: “على المستوى الشخصي هو حنين جداً وكلامه حلو وحلانجي، وعمره ما زعّلني بكلمة، وما يعرفش ينام لو مزعل أي حد في الدنيا”.

وخلال اللقاء، اعترفت دانا بأن “من الحاجات اللي أذتني إني اتحرمت من أولادي، من زمان كنت بخاف بس الآن بقيت متصالحة مع نفسي ومع الموضوع. والد أولادي حرمني من ابني وابنتي وبقيت نحو 8 سنوات ماشوفهمش أبداً وكنت بوقتها صغيرة في السنّ. وبعدين اتعرّفت عليهم بعدما حاولت كثير وكنت بسافر وراهم من بلد لبلد علشان أشوفهم بس ما كنت بقدر”.

وأوضحت: “والسبب كان إني طلبت الطلاق، وأنا مش بعمم ولكن هيدي حالة من الرجال اللي بتنتقم من النساء بعد الطلاق. وأنا شفتهم في الصيف الأخير بلقاء محدود بس قبلها كان بقالي سنتين مش شيفاهم. وبيقابلوني عادي وتعودوا على عدم وجودي، هما لسا صغيرين عمرهم 11 سنة و13 سنة وبس يكبروا لح يفهموا الحقيقة”.