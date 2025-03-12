مي عمر: رقصت وتغيّرت من أجل “إش إش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي عمر خلال لقائها مع برنامج «تفاعلكم»: «قبل المسلسل مكنتش بعرف أرقص وفضلت 6 شهور أتعلم عشان لازم للشخصية».

وقالت إنها خسرت الوزن الزائد الذي كانت اكتسبته من أجل شخصية «نعمة الأفوكاتو» قائلة: «أنا رجعت لوزني الطبيعي لأني كنت في نعمة تخنت شوية عشان الدور، بعدين رجعت لوزني لأن الدور لازم تبقى البنت رفيعة لأنها بتشتغل راقصة».

وتحدثت عن المسلسل والشخصية التي تقدمها، وقالت: «أكتر حاجة عجبتني في الدور أن «شروق» رقاصة ومامتها وخالتها راقصات، هو العالم بتاعها دا، لكن هي رافضاه وعندها طموح آخر، ولما حصلها مشكلة في حياتها فهي متربية في العالم دا ومتأثرة بيه جدا».

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وقد احتفل المخرج محمد سامي بمسلسليه «إش إش» و «سيد الناس» وتصدرهما المشاهدة في منصة «شاهد». وكتب: «إش إش وسيد الناس في المقدمة بمسافة بعيدة على مستوى العالم في مشاهدات شاهد، ربنا ما يقطع لنا عادة، ودايما نفرح الجمهور العربي كله، اللهم لك الحمد على نعمة الصدارة، ويارب يكرم كل زمايلي وكل واحد تعب وأكيد كلنا مبسوطين أن المسلسلين اللي متصدرين هما مسلسلين مصريين، حاجه نفخر بيها كلنا».

وتدور أحداث مسلسل «إش إش» حول فتاة ترث من والدتها الجمال والفقر تُدعى «إش إش»، وتجد نفسها مضطرة أن تعمل كراقصة، وتدخل إلى عائلة الجريتلي عن طريق الصدفة، لتكتشف أن ما تمر به ما هو إلا امتداد لأسرار مدفونة داخل هذه العائلة. ويعرض مسلسل «سيد الناس» في تمام الساعة 11 مساء عبر قناة MBC مصر، والإعادة الساعة 4 عصرا، إلى جانب عرضه عبر منصة «شاهد».