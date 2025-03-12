إيمي سمير غانم تردّ على حسن الرداد وتنفي شائعة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة إيمي سمير غانم على تصريحات زوجها الفنان حسن الرداد في برنامج “حبر سرّي” عن عشقها للكلاب وخوفه هو منها، نافيةً ما تم تداوله أخيراً عن تخلّيها عن كلابها بعد تأكيد زوجها خبر حملها الثاني.

ونشرت إيمي عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مجموعة صور ظهرت فيها مع كلابها، وأبدت استياءها من الشائعة، حيث علّقت على الصور بالقول: “حبّي للكلاب بصراحة أقوى حب في الحياة، عشان بس في إشاعة إني تخلّيت عن كلابي، وده مستحيل لغاية آخر يوم في عمري”.

وردّ الرداد على تعليق إيمي قائلاً: “عمري ما شفت حد بيحب الكلاب كده زيّك، وعمري ما شفت حد بيتخانق في الشارع مع الناس عشان خاطر الحيوانات كده”.

وكان حسن الرداد قد كشف في الحلقة عن مدى تعلّق زوجته إيمي بتربية الكلاب، مؤكداً أنها تحبّهم كثيراً، وتحرص على الاعتناء بهم داخل المنزل. إذ قال: “أنا دايماً بكون في مكان وهما في مكان، مبحبش الكلاب، وعلاقتي بيهم إني بخاف منهم من وأنا صغير”.

وأضاف أنه رغم صعوبة علاقته مع الكلاب، فإنه يدرك مدى حبّ إيمي لها، مشيراً الى أنه يحرص على إبقاء الكلاب في مكان مخصّص لها في المنزل ولا يقترب منها. كما أوضح أن ابنهما فادي لا يخاف من الكلاب أبداً، بل يتعامل معها بتلقائية، وهو ما يعكس البيئة المُحبّة للحيوانات التي نشأ فيها بسبب والدته.

كما كشف الرداد أنه ينتظر طفله الثاني من إيمي، مؤكداً أنه إذا كان المولود أنثى فسيطلق عليها اسم “فادية” تكريماً لوالدته الراحلة.