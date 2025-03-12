أمل بوشوشة تخطف الأضواء في “السبع”.. “زلغوطة” تشعل التفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة في تصدّر الترند بعد المشهد القوي الذي جمعها مع باسم ياخور وجفرا يونس في مسلسل “السبع”، حيث جسّدت بحرفية عالية حالة الغضب والانفعال بعد زواج حبيبها من امرأة أخرى.

المشهد الذي أثار تفاعلًا واسعًا أظهر “زمرد”، الشخصية التي تلعبها أمل، وهي تحاول اقتحام منزل “السبع”، الذي يؤدي دوره باسم ياخور، بعدما اختار الزواج من “منتورة”، الشخصية التي تؤديها جفرا يونس. وبدت بوشوشة في قمة الانفعال، حيث واجهت حبيبها السابق بصراخ مؤثر، مرددة: “زلغطوا”، في لقطة درامية قوية.

لم يمرّ المشهد مرور الكرام، إذ انهالت التعليقات والإشادات بأداء أمل، حيث شاركت المقطع عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت عليه قائلة: “قلو للقط إنه قمنا بالواجب وبيضنالو وجو الأسود.. زلغطووووو”، مما زاد من تفاعل الجمهور مع المشهد.

يُذكر أن مسلسل “السبع” يقدّم قصة درامية ملحمية مليئة بالصراعات، حيث تتشابك الخيانة، الحب، والانتقام في أحداث مشوّقة تدور حول صراع الأشقاء والعشاق في بيئة لا تعرف حدودًا للجبروت. ويشارك في العمل نخبة من النجوم، أبرزهم فايز قزق، حلا رجب، يزن خليل، يزن السيد، طلال مارديني، طارق مرعشلي، وفاء موصلي، روعة السعدي، وعدنان أبو الشامات. المسلسل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج فادي سليم، ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.