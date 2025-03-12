مكسيم خليل يرحب بزوجته في سوريا بعد 13 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحّب الممثل السوري مكسيم خليل بزوجته ومواطنته وزميلته في المهنة سوسن أرشيد في وطنهما، بعد غياب أكثر من عقد من السنين، ابتعدا فيها عن سوريا بحكم معارضتهما نظام بشار الأسد.

ونشر خليل صورة أرشيد عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام” معلقاً بقوله: “سوسو في سوريا بعد 13 عاماً، أعرف كم كانت هذه السنوات صعبة بالنسبة لك، وكم تعبت”.

وأضاف: “الآن الشام مُنيرة بزيارة هذه الروح الأصيلة… يا ريت لو أن السوريين يأخذون من روحك السلام الموجود داخلها، لكانت البلد أصبحت شمساً دافئةً”.

وختم قائلاً: “الحمدلله على سلامتك يا روح”.

على الصعيد الفني، يطل خليل في الموسم الدرامي الحالي ببطولة مسلسل “تحت الأرض” (موسم حار)، الذي تدور أحداثه في دمشق مطلع عام 1900 من ضمن قالب درامي تشويقي، ويتناول جريمة وصراعاً بين مجموعة من التجار في تلك الحقبة، وهو من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، ومن إخراج مضر إبراهيم، ومن بطولة خليل إلى جانب الممثلين: سامر المصري، داليدا خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، فايز قزق، كارمن لبّس، فادي صبيح ، أيمن عبد السلام، كرم الشعراني، يزن السيد، لين غرّة، لجين إسماعيل، علا الباشا، روبين عيسى، سوسن ميخائيل، فرح يوسف، أويس مخللاتي، ومازن عباس.