لبنان يحتفي بذكرى أم كلثوم في ليلة طربية لا تُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، أقام «الصالون الادبي والثقافي في كازينو لبنان» احتفالاً غنائياً برعاية وزير الثقافة غسان سلامة ممثلاً بالمدير العام للشؤون الثقافية علي الصمد، أحيته الفنانة جاهدة وهبي، بصوتها الساحر على مسرح كازينو لبنان برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أندريه الحاج.

وقد أدّت جاهدة وهبي مجموعة من أجمل أغنيات السيدة أم كلثوم الطربية الباقية في الوجدان كتحية لها كما قدمت اغنيات لأيقونات من الزمن الجميل في «يوم المرأة العالمي» ومن بينهن السيدة فيروز والشحرورة صباح وأسمهان ووردة. وقد تفاعل الحضور مع هذه الأغنيات وصفّق مطولاً. البداية كانت تحية للسيدة أم كلثوم، فغنّت لها جاهدة «إنت عمري» و»ألف ليلة وليلة»، و»أنا في انتظارك»، «هذه ليلتي»، وأغنية «الأطلال». كما قدمت أغنية «سألوني الناس» لفيروز و»عالضيعة يما عالضيعة» لصباح، و»في يوم وليلة» لوردة الجزائرية، فكانت ليلة لا تنسى.

وأعربت جاهدة عن فرحتها بوجودها في لبنان بعد الظروف الصعبة التي مر بها البلد الحبيب. وأكدت «أنها متفائلة ومستبشرة خيراً بوزارة الثقافة في ظل العهد الجديد بأنها ستحدث فرقاً وتدعم الإبداع في كل وجوهه»، وتوجهت إلى الوزير سلامة بالقول «نشد على يدك ونحن واياكم كلنا مع الصالون الادبي وكل الهيئات المعنية بالثقافة، يداً بيد لننهض بالمشهد الثقافي في بلادنا لأنها تستحق، فهي التي صدّرت الحرف إلى العالم فأنسنته وأنثته»، كما حيت وشكرت كل امرأة جعلت الفن وطناً، وقالت «شكراً أم كلثوم وفيروز وكل أيقوناتنا الفنية».

وأثنى ممثل وزير الثقافة على السهرة وعلى مزايا جاهدة وهبي، ووجّه تحية إلى «كل امرأة لبنانية تناضل بكل قوة وحكمة من أجل بناء غد أفضل لها ولعائلتها».

وأكد «أن الوزارة تشجع مثل هذه المبادرات وتدعمها ولذلك فالدعوة موجهة إلى جميع الهيئات الثقافية لتكثيف الجهود واستنهاض الطاقات بهدف إعادة لبنان إلى سابق عهده منارة إشعاع ثقافي في هذا المشرق»، مضيفاً «اليوم وفي بداية عهد جديد عنوانه خطاب القسم ومع تشكيل حكومة جديدة واعدة باتت الظروف مهيأة لنقل البلاد إلى مرحلة اعادة الإعمار، وحين أقول اعادة الإعمار فإنني أستعين بما قاله معالي الوزير غسان سلامة، ان هناك حاجة لإعادة إعمار البنى التحتية واعادة إعمار ما اسماه البنى الفوقية وعنى بذلك القيم والأخلاق والثقافة ومفاهيم المواطنة والحرية وحرية الإبداع وغيرها».