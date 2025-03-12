إلهام شاهين بعد مقلب رامز: مش هسيبه يشمت فيّ!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة إلهام شاهين على وقوعها ضحية في مقلب برنامج “رامز إيلون مصر” الذي يقدّمه الفنان رامز جلال في رمضان الحالي، وتُذاع الحلقة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت إلهام عن ردّ فعلها بعد اكتشافها المقلب، حيث قالت في تصريحات صحافية: “كله بيخرج متغاظ من رامز جلال، أنا حاولت أغيظه، هو حاول يجيبني سنين كتير معرفش ولما جابني السنة دي مش هسيبه يشمت فيّ”.

وتابعت: “لما سألني حاسة بإيه؟ قلت له حاسة إني رحت الملاهي من زمان مرحتش الملاهي، لكن لأ هي مرعبة وبتخوّف والسرير لما بيتقلب بيبقى الواحد حاسس إن لو الربطة اتفكت هنقع، بس أنا حاولت أغيظه وأقوله إني رحت الملاهي ومتأثرتش”.

من ناحية أخرى، كانت إلهام شاهين قد ردّت على انتقادات الجمهور لدورها في مسلسل “سيد الناس” منذ عرض أولى حلقاته، والذي تجسّد فيه شخصية “اعتماد”، خاصةً لناحية المبالغة في الأداء والانفعالات.

وقالت إلهام في تصريحات صحافية: “سعيدة برد الفعل على شخصية “اعتماد” وحاولت أقدّم بيها شخصية الست الجامدة والشريرة بشكل جديد، وأشتغل على كل تفاصيل الشخصية من الصوت للنظرة لكل حاجة، والناس دلوقتي بقت بتخاف من اعتماد وبتستنى تشوف رد فعلها على كل حدث بيحصل في المسلسل”.

وأضافت: “أنا لا أفكر في تقديم أدوار وخلاص ولكن لازم الدور أو الشخصية اللي أقدّمها تكون مختلفة خصوصاً إني قدمت العديد من الشخصيات على مدار تاريخي الفني”.

مسلسل “سيد الناس” هو بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، طارق النهري، منة فضالي، إنجي المقدّم، نشوى مصطفى، ياسين السقا، بشرى، رنا رئيس، إسماعيل فاروق، وعدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وكريم عفيفي.