إيمي سمير غانم تعيش مع شخصيّات هذا المسلسل في شهر رمضان

أشادت الممثّلة المصريّة، إيمي سمير غانم، بمسلسل زميلتها الممثّلة مي عزّ الدّين الجديد “قلبي ومفتاحه” الذي تتابعه خلال شهر رمضان المبارك.

في التّفاصيل، أنّ إيمي نشرت عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، البوستر الرّسميّ للمسلسل الذي يضمّ صور أبطال العمل: مي عزّ الدّين، آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب وأحمد خالد صالح وعلّقت: “أنا أعيش مع هؤلاء الناس أحبكم جدًّا”.

من جانبه، أعاد آسر ياسين الثّناء على منشور إيمي وعلّق بقلب أحمر. أمّا دياب فعلّق على المنشور قائلًا: “ونحن نحبك أكثر يا عسل العالم”.

تدور قصّة مسلسل “قلبي ومفتاحه” في إطار رومنسّي، إذ يلعب آسر ياسين دور المحلّل الذي تتزوّجه مي عزّ الدّين ليوم واحد بعد أن طلّقها زوجها ثلاث مرّات، وهدّدها بحرمانها من ابنها إن لم تَعُد إليه. فتبدأ مي بالبحث عن محلّل تختاره بنفسها وتتوالى الأحداث حتّى تعرض الزّواج على -عزّت آسر ياسين- ممّا يغيّر مسار حياتهما بشكل كامل.

مسلسل قلبي ومفتاحه، من بطولة آسر ياسين، مي عزّ الدينّ، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وغيرهم من تأليف وإخراج تامر محسن.

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نذكر أنّ إيمي سمير غانم، تشارك في السّباق الرّمضانيّ هذا العام، من خلال مسلسل “عقبال عندكوا” الذي جمعها بزوجها الممثّل حسن الرّدّاد.