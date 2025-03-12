شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى تتحدث عن ذكرياتها فى شهر رمضان خلال لقاء نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حوار نادر للفنانة سهير رمزى خلال برنامج ذكريات رمضان، والذى عرض على شاشة التليفزيون المصرى عام 1990، تحدثت سهيرعن ذكرياتها فى شهر رمضان المبارك، قائلة: أعتبر رمضان أخويا وأبويا وأنتظره أكثر من العيد، وأتذكر منذ صغرى فى التاسعة من عمرى كنت أصوم للساعة 12 الظهر، وأزوغ من أسرتى وأقولهم صايمة.

وأضافت "فى شهر رمضان لدينا تقاليد وعادات وهى لم شمل الأسرة مع بعضها وزيارة الأقارب، والاستجمام في المنزل، وأتابع جيدا مشاهدة البرامج ومسلسلات أصدقائى".

ظهرت سهير رمزي للمرة الأولى فى السينما بعمر 6 سنوات في فيلم "صحيفه سوابق" عام 1956، لكنها قررت التوقف عن العمل الفني وعملت مضيفة جوية ثم عارضة أزياء.

عادت سهير رمزى مرة أخرى إلى السينما وهي في التاسعة عشرة من عمرها من خلال فيلم "الناس اللي جوه" ثم فيلم "ميرامار" وبعدها انطلقت بأدوار ثانوية وثم أدوار البطولة، وقامت بالعديد من الأعمال السينمائية الجريئة وقدمت العديد من الأفلام السبعينات والثمانينات، ثم ارتدت الحجاب واعتزلت التمثيل في عام 1993 ولكنها قررت العودة للتمثيل بحجابها في مسلسل "حبيب الروح" في عام 2006.

ومن أعمالها السينمائية ميرامار، مين يقدر على عزيزة، ممنوع في ليلة الدخلة، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال، شيء من الحب، زواج بالإكراه، رجل فقد عقله، وشاركت سهير رمزى الزعيم عادل إمام فى عدد من الأعمال السينمائية.