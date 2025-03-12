شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر: أسماء أبو اليزيد من مكاسب مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان صدقى صخر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن تعاونه مع أبطال فى مسلسل النُص، الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، خاصة أنه التعاون الأول مع النجمة أسماء أبو اليزيد، وحول ذلك قال: سعيد بالتعرف عليها، فهى شخصية لذيذة ومرحة، ومن الأشخاص الذين كسبتهم من العمل، كما أن عبد الرحمن محمد وميشيل ميلاد من اكتشافات مسلسل النص بالنسبة لى.

وصرح صخر قائلاً: "شخص خلوق ومهذب ودبلوماسى، وظريف ولطيف، ودائمًا لديه مساحة لإضافات مختلفة، ويسمع الاقتراحات من الجميع، ولديه أفكار وأفيهات جديدة تظهر لحظة الإعداد لتصوير المشاهد، والعمل معه ممتع وسلس وسهل".

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025