شكرا لقرائتكم خبر عن غادة طلعت: رد فعل الجمهور على دورى فى جودر فاجأنى وأنتظر قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة غادة طلعت عن سعادتها بنجاح الأدوار التي جسدتها في المسلسلات التي شاركت فيها خلال شهر رمضان، وقالت غادة طلعت فى تصريحات لـ الخليج 365 "في البداية أنا بحمد الله على ردود الأفعال الإيجابية التى وصلتنى فى الأيام الأولى خلال شهر رمضان الذى أحبه وأعتبره شهر الخير وشهر البركة خاصة بالنسبة لى وأنا أعمالى الناجحة جميعها عرضت خلال شهر رمضان".



غادة طلعت



غادة طلعت غادة طلعت

وقالت غادة في تصريحها: "أنا شاركت في هذا العام في مسلسلات جودر وولاد الشمس وقلبي ومفتاحه وفهد البطل وقهوة المحطة"، لافتا إلى أن مشاهدها في مسلسلى قلبي ومفتاحه وولاد الشمس كانا لهما رد فعل قوى لم تتوقعه وكان مفاجأة لها والجماهير دائما تتحدث معها عليهما، مضيفا أنها ترى أن هذا العام هو أجمل محطاتها الفنية، خاصة أنها تعاونت مع المخرج تامر محسن التي تعتز به وترى أنه شرف لها أنه خاطبها تليفونيا وطلبها لمسلسل قلبي ومفتاحة لأهمية الدور وهذا وسام على صدرى أعتز به.