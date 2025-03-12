شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يزور اللاعب إبراهيم شيكا ويقبل رأسه (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم محمد رمضان على زيارة اللاعب إبراهيم شيكا وتقبيل رأسه ودعمه معنويا فى ظل أزمته الصحية الصعبة، ونشر حساب اللاعب إبراهيم شيكا فيديو للنجم محمد رمضان أثناء زيارته موجها الشكر له.

وكان جمهور الأهلى رفع لافتة دعم لإبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق المصاب بمرض السرطان فى مدرجات استاد القاهرة فى الجولة الـ17 والأخيرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة الدورى الممتاز (دورى nile).

ودوّن جمهور الأهلى على اللافتة عبارة: "المرض ينهى وتبقى الآمال وتعود أقوى بعزيمة الرجال، إبراهيم شيكا.. سلامتك يا بطل".

ويعيش لاعب الزمالك السابق والمُصاب بمرض السرطان ساعات عصيبة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة، خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت هبة التركى زوجة اللاعب عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة إنه بعد الخضوع لمسح ذرى وجلسات علاج كيماوي، تعرض لانسداد فى الأمعاء، ولا يتناول الطعام منذ 11 يوما.

وأشارت إلى أن إبراهيم شيكا حالته النفسية صعبة، والسرطان انتشر فى جسده، والأزمة المالية تسببت فى تأخر جلسات الكيماوي، وهو سبب تدهور حالته الصحية.

وكان قد قرر الجهاز الطبى المشرف على حالة اللاعب إبراهيم شيكا، نقلة إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي.



محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا (1)



محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا (2)