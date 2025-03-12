شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: أحمد عبد العزيز "غلاب" الذى غلبته الدنيا وطمعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم الكبير أحمد عبد العزيز في مسلسل فهد البطل وهو يجسد شخصية العمدة "غلاب" رجل شرير غلبته الدنيا بمظاهرها ودعاه طغيانه وجبروته وطمعه ليتفوق على شيطانه ويقدم على قتل شقيقه الأصغر وقتل والده بحثا على الجلوس على مقعد العمودية.

بالتأكيد أى فنان حينما يتسلم سيناريو هذا العمل الفنى لابد أن يصدم بأولى صفحات هذا السيناريو خاصة حينما يكون هذا الفنان هو أحمد عبد العزيز ذلك الفنان الطيب الخلوق والمتواضع، وهذا بالفعل ما قاله لى النجم أحمد عبد العزيز لأن البداية كانت قاسية ومفجعة، التى تبتعد كثيرا عن شخصيته الحقيقية لكن الفنان الموهوب المعجون بمياه الموهبة الفنية لابد أن يؤدى ما يطلب منه ويبدع أيضا فى أدائه وهذا ما رأيناه جميعا من هذا النجم الكبير حينما جسد شخصية العمدة غلاب بطريقته البارعة ونظراته المقنعة.

حلقات مسلسل فهد البطل، نجحت فى أن تخطف الجمهور حتى جعلته يحرص على متابعتها، كما تتصدر الحلقات مواقع البحث والحصول على تريند معظم أيام الشهر هنيئا لصناع المسلسل، وننتظر الحلقات المقبلة التي قد تطيح فيها الرياح بكل أحلام الظالمين وخاصة بالعمدة غلاب الذى قد يقع في شر أعماله، قد يجعلنا هذا نرى منه وجها آخر يحاول به أن يستعطف به جمهوره فلننتظر ولا نتعجل ما قد يحدث.

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