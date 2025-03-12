شكرا لقرائتكم خبر عن "باس راسها ورجليها".. سعد الصغير يفاجئ زوجته بهذا التصرف (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

وصل النجم سعد الصغير إلى منزله بمنطقة المهندسين، بصحبة النجم محمود الليثي، وسط استقبال كبير من أسرته، ووجه سعد الصغير الشكر لزوجته وقام بتقبيل رأسها وقدمها أمام جميع الحضور عرفانا منه بوقفتها بجواره في أزمته.

وأكد سعد الصغير في فيديو لـ"الخليج 365" أن زوجته وقفت بجواره، وقدمت له كل الدعم.

وأكد النجم سعد الصغير في أول تصريح لـ"الخليج 365" عقب خروجه من محبسه بعد 6 شهور قضاها بسبب تهمة حيازة مخدرات: الحمد لله فرحان بوجود إخواتي معايا، بحبكم ويا رب ما يحرمني منكم وانتظروا شغلي الجديد وعودتي لجمهورى.

وتابع: "الحمد لله خرجت من المحنة التى كنت فيها، وأشكر جمهورى الذى كان معى دائما، وراضي بكل شيء مكتوب لي".

وخرج سعد الصغير من قسم النزهة منذ قليل، بعد أن قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قبول الاستئناف المقدم منه على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوى، وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.

وكان قد ألقى القبض على سعد الصغير، بمطار القاهرة في 10 سبتمبر الماضي أثناء عودته من إحدى الحفلات بالخارج، وفي 17 سبتمبر الماضي بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة سعد الصغير للمحاكمة الجنائية، أنكر سعد الصغير أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب، وقال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.

وفي 25 نوفمبر الماضي، عاقبت محكمة الجنايات سعد الصغير بالسجن 3 سنوات، واستأنف سعد الصغير على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما، وقضت محكمة الجنايات المستأنفة بتخفيف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.



