وفاة المؤثرة الصينية شي يي بظروف سيئة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت المؤثرة الصينية شي يي، المعروفة بـماو يويو، بعد وقت قصير من حديثها عن صعوباتها المالية والجوع الذي كانت تعانيه.

أعلنت عائلتها خبر وفاتها دون توضيح السبب، فيما رجح البعض أن يكون الاكتئاب عاملاً في ذلك، قبل وفاتها، ظهرت شي يي في بث مباشر بدت فيه منهكة عاطفيًا، واعترفت بصعوبة دفع إيجارها في بكين. كما نشرت رسالة وداع قالت فيها: "لن نلتقي مرة أخرى أبدًا".

أثارت وفاتها موجة من الحزن والتعاطف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع إبقاء عائلتها على حساباتها نشطة تكريمًا لها.