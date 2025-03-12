ديانا كرزون تطرح أحدث اعمالها.. "سِكِّيْنَة الذُنُوْب"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لأحدث أعمالها الفنية و هي اغنية تحمل إسم "سِكِّيْنَة الذُنُوْب"، و هي ترتيلة دينية اطلقتها على شكل كليب عبر قنتها الرسمية على يوتيوب.



"سِكِّيْنَة الذُنُوْب" من كلمات عمر أبو علي، ألحان عمرو الشزلي، توزيع و ميك و ماستر هشام البنا، أما الكليب فقد صور تحت إشراف المخرج علاء السّمان.

و تقول كلمات الاغنية:



"سرقتني سكينة الذنوب والدنيا غرتني

يارب لما اخترت اتوب عمرك ما ردتنى

وفتحتلي باب رحمتك.. وهديتني تاني لسكتك

طمعان وعشمي فى جنتك .. و انك تثبتني

ما انت الي عالم بالقلوب وايه الي جوانا

رحمان رحيم وكمان كريم ودليلنا وهادينا

اول ما بلجألك بتبقى حامينى و معايا

بالجنه برضو وعدتنا من رحمتك بينا

انا لما بيا فى يوم تضيق الدنيا دي بروحلك

وارفع ايديا للسما علي طول وافضفضلك

دايما يارب فى محنتى جنبي فى طريقى وسكتي

بابك يارب دايماً كمان هو اللي مفتوحلى

