سعر مرتفع لإطلالة كارن وازن الخيالية من Valentino في باريس

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن الجمهور بإطلالتها الأخيرة من باريس اثناء مشاركتها في اسبوع الموضة هناك، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان رائع خيالي قصير وواسع باللون البيج بتصميم راقي، من دار ازياء Valentino Garavani، وصل سعره إلى 6,800 دولار، و إعتمدت لشعرها تسريحة تناسب اللوك، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت كارن بيده حقيبة من Valentino أيضاً وصل سعرها إلى 3,690 دولار.

و في وقت سابق، شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي، كارن وازن، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لها برفقة زوجها الياس بخعازي.

وظهرت كارن في الصور، وهي تستمتع بأوقات رومانسية مع زوجها في باريس، أثناء حضورهما أحد العروض.