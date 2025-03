لن تصدقوا ما فعلته زوجة جيمس كاميرون بعد مشاهدتها "Avatar: Fire And Ash"

ميرنا وليد - بيروت - شاهدت زوجة المخرج العالمي جيمس كاميرون الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar و الذي يحمل إسم "Avatar: Fire And Ash" و كانت ردة فيعلها غريبة و مميزة جداً، حيث بكت لمدة أربع ساعات بعد أن عرض عليها الفيلم.



و في مقابلة له مع مجلة Empire قال جيمس كاميرون: "ظلت تحاول استعادة توازنها حتى تتمكن من إخباري بردود أفعالها المحددة، ثم بدأت تبكي مرة أخرى".

و كان قد أعلن المخرج العالمي جيمس كاميرون، أن فيلم "Avatar: Fire and Ash"، الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Avatar"، ستتجاوز مدة عرضه 3 ساعات و12 دقيقة.

وقد نشأ قرار تقسيم السرد من التحدي المتمثل في ملاءمة وفرة من الأفكار، في مدة عرض فيلم "The Way Of Water" البالغة 187 دقيقة.