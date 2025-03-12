قصة نجاح إيف سان لوران بدأت من كريستيان ديور.. هذا ما حصل بعد وفاة الأخير

ميرنا وليد - بيروت - كان ارتباط مصمم الأزياء العالمي إيف سان لوران بالمصمم العالمي كريستيان ديور محوريًا في تشكيل حياته المهنية.

و بعد انضمامه إلى ديور في عام 1955، سرعان ما أصبح سان لوران تلميذًا قوياً و مبدعاً، وعندما توفي ديور بشكل غير متوقع في عام 1957، عُهد إلى سان لوران البالغ من العمر 21 عامًا بمسؤولية خلافته كمدير إبداعي.

لاقت مجموعته الأولى، في عام 1958، نجاحًا كبيرًا، وأعاد تعريف الموضة الحديثة بتصميماته المبتكرة.

وكان حضور سان لوران لجنازة ديور بمثابة لحظة انتقالية، ترمز إلى مرور الشعلة، ثم واصل سان لوران لاحقًا تأسيس دار الأزياء الخاصة به، مما أدى إلى إحداث ثورة في الصناعة بشكل أكبر.



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