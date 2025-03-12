شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم: إعجابى بـ رستم رستم سبب مشاركتى فى مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مراد مكرم، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، عن الأسباب التى شجعته للمشاركة فى مسلسل النص بـ شخصية المحامى رستم رستم، العمل الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وصرح مكرم قائلا: "أحاول دائما اختيار أدوار متميزة، ولم أقدمها من قبل، واخترت المشاركة في مسلسل النص لسببين، وهما تغيير موعد طرح مسلسلى خانة فاضية في الموسم الرمضانى، وإعجابى بالدور".

وتابع مكرم قائلا: "المحامى رستم رستم، لا يمكنك تصنيفه، هل هو متعاطف مع عبد العزيز النص لأنه في بعض المشاهد نجد أنه مشفق على النص، وهو يبحث عن العمل والأموال فقط".

وأكد مكرم قائلا: "في الجزء الأول لا يمكنك التقرير حول ميول الشخصية الخاصة بـ رستم رستم، ولكن من الممكن انه مع الموسم الثانى تظهر الملامح الخاصة بالشخصية أكثر".



مراد مكرم ولميس محمد

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025