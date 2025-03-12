وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تعلن الحرب على ياسمين عبد العزيز

رقية تنتظر رد قوي من يوسف

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رقية تطلب طرد ليل من الفيلا

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 02:58 صباحاً - كشفت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "" عن السبب الذي دفع ليل () لصفع رقية العسكري () على وجهها، حيث بدأت الحلقة بدخول رقية للحديث مع ليل وحاولت استفزازها بكلام يقلل منها ومن قيمتها بل وتهدد بأن حياتها ستكون سوداء وتسبها وتقول لها يا شحاته، لتنفعل ليل وتصفعها صفعة قوية.تنفعل رقية وتطلب من زوجها يوسف () جلب حقها وتريد أن ترى كيف سيتصرف، وتهدده ان لم تجد رد قوى منه يعيد لها كرامتها سيكون لها تصرف لا يتحمله أحد سواء هو أو العائلة بالكامل، وفى نفس الوقت تحكى ليل لـ فارس () ما حدث ويؤكد فارس لها أن رقية لن تسكت على ما حدث ولكنه سيكون بجانبها ولن يترك أحدًا يأذيها.يمكنكِ قراءة.. هذا هو سبب اختيار ياسمين عبد العزيز للفستان الاحمر في بوسترات مسلسلاتهاوخلال الحلقة الحادية عشر من، دخل يوسف في صدام مع شقيقه فارس، بعدما جاء الأخير إلى منزل ليل ويخبرها بأنها أخطأت خطأ كبيرا ويهددها بإظهار الوش الثاني لها الذى سيغضبها كثيراً، لترد عليه ليل بأن رقية شتمتها ووأنها ردت كرامتها مباشرة، وهذا الحديث في وجود فارس، ويتحدث يوسف مع فارس بأسلوب غير لائق بسبب وجوده في المنزل مع ليل ويسأله "انت موجود هنا ليه".فيما تقرر ليل العودة للعمل مرة أخرى بعد سنوات من الابتعاد، حيث ذهبت إلى الشركة التي عملت فيها 4 سنوات مهندسة ديكور قبل زواجها وطلبت العودة للعمل، ولكنها لم تجد أماكن شاغرة في الشركة، فيما يلتقى يوسف مع فارس ويطلب منه الاعتذار لرقية ولكن فارس يرفض لأنه يرى أنه لم يخطئ وبل ويطلب من يوسف أن يعتذر على طريقة حديثه معه أمام ليل.توالت الأحداث حيث يدور حديث بين يوسف وزوجته رقية التي تعبر عن غضبها بسبب رفض شقيقه فارس الاعتذار لها، وينفعل يوسف على رقية بسبب تهديداتها المستمرة له هو عائلته، ولكنها تطلب منه طلب أن تأتى للعيش في فيلته وطرد ليل منها، وفي نفس الوقت تقابل فرح () فارس وتذكره بطلبها العمل في الشركة معه ويطلب منها إمهاله يومين وسيوفر لها وظيفة مناسبة.إقرئي أيضاً.. ربنا نصرني.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بمنشور غامض عبر إنستغرامبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».