شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنقة الحلقة 13.. الروسي يكتشف تعاون حازم مع المقدم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الشرنقة، اكتشاف الروسي "أيمن الشيوي" تعاون حازم "أحمد داوود" مع المقدم عمر "علي الطيب"، بعدما أن شاهدهما سويا داخل الجامعة التي يعمل بها أستاذا للقانون.

وكان المقدم عمرو، اصطحب حازم ليجلسا بصحبة الدكتور يوسف "الروسي"، حيث أنه الدكتور المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالمقدم عمر، لكنه تمكن من التخفي منهما.

وكانت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الشرنقة، شهدت تواصل "حازم"، الفنان أحمد داود، مع زوجته "سلمي" الفنانة مريم الخشت هاتفينا بعد ما تم الشفاء من أعراض المخدر.

وكشفت سلمي بأن شخص كان يراقبها من بعد خروجها من البنك حتى وصولها إلى المول، وهو "أنور"، الفنان محمد عبده، ويحاول قتلها بمسدس كاتم للصوت ولكن تدخل سيدة حمام السيدات وتتشاجر معه ويخرج مسرعا.

واعترف "حازم"، الفنان أحمد داود، لزوجته "سلمي"، الفنانة مريم الخشت، عن إدارته لمجموعة من تجار مخدرات.

ويكشف لزوجته بأن "دنيا"، الفنانة سارة أبي كنعان، بأنه تدير كل حساباته، ويطلب منها تحويل مبلغ من المال في حسابها في البنك حوالى 25 مليون جنيه. والأموال التي باسم زوجته أتيت من تعامله بالحلال في مكتب "محسن مرجان"، الفنان صبري فواز، ويطلب منها التواصل مع يحي سالم لتسهيل لها نقل الأموال في الخارج مباشرة.

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