شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11.. مهجة وشناوي يعزمان نصر على العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 عزيمة مهجة (عايدة رياض) وشناوي (أشرف عبد الباقي) لنصر (محمود عزب) على العشاء في منزلها، ويهديها نصر بوكيه ورد، وفي اليوم التالي يكتشف نصر أن شناوي أصلح علاقته بمهجة، ليعم الحزن عليه.

كما شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل قلبي ومفتاحه قيام أسعد (دياب) بشراء منجم ذهب في أفريقيا، وتذهب إليه ميار (مي عز الدين) ولكنها تخفي عليه قسيمة طلاقها بسبب خوفها من العودة مجددا إليه.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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عزب في قلبي ومفتاحه الحلقة 11



أشرف عبد الباقي وعايدة رياض من الحلقة 11