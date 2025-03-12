شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. رقية تطلب من يوسف طرد ليل من الفيلا والعيش مكانها والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، حيث تلتقى فرح (بسنت شوقى)، فارس (كريم فهمى) فى الشركة وتُذكره بطلبها السابق أنها تريد فرصة عمل في الشركة، ورغم المشاكل الموجودة حالياً بين عائلة فارس وشقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز)، إلا أن فرح تريد العمل في الشركة حتى تكون بجانب فارس الذي تحمل له مشاعر حب ولكنه لم يظهر لها أى شيء.

يطلب فارس من فرح أن تمهله يومين فقط وسيكون وفر لها فرصة عمل في الشركة، وتطلب فرح منه أن يكون عملها معه هو وليس مع شقيقه يوسف (خالد سليم) الذي بدوره يتحدث مع زوجته رقية (نيكول سابا) التي تعبر عن غضبها بسبب رفض شقيقه فارس الاعتذار لها، وينفعل يوسف على رقية بسبب تهديداتها المستمرة له هو عائلته، ولكنها تطلب منه طلب أن تأتى للعيش في فيلته وطرد ليل منها.

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل وتقابل حبيب، قررت ليل العودة للعمل مرة أخرى بعد سنوات من الابتعاد، حيث ذهبت إلى الشركة التي عملت فيها 4 سنوات مهندسة ديكور قبل زواجها وطلبت العودة للعمل، ولكن مدير الشركة يبلغها بأن الوضع حالياً لا يكون أماكن حالياً ولكنه يعدها مساعدتها باسناد لها المشروعات التي تعرض عليه ولا تأخذها الشركة.

وتكشف الحلقة عن متابعة رقية تحركات ليل أول بأول، حيث ينقل لها مدير أعمالها تحركاتها وتخبرها أنها ذهبت للشركة من أجل البحث عن عمل، المشهد ينتقل إلى يوسف الذي يطلب من شقيقه فارس الاعتذار لرقية ولكن فارس يرفض لانه يري أنها لم يخطأ وبل ويطلب من يوسف ان يعتذر على طريقة حديثه معه امام ليل، ويعود يوسف يؤكد على يوسف انه لابد أن يعتذر حتى لم يتم وضعهما في موقف صعب لأن رقية هي التي تمول الشركة وستكون الأمور صعبة على فارس وليس يوسف.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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