شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 11.. الملك شاه زمان يطلب دنيا زاد للزواج والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 11 طلب "أحمد فريد" شاه زمان، من شقيقه ياسر جلال "شهريار" الزواج من دنيا زاد شقيقة شهرزاد، وذلك خلال لعبهما الشطرنج.

وشهدت الأحداث الكشف عن عقدة لدى شاه زمان تشبه نفس عقدة شهريار من بنات حواء، ورغم ذلك وافقت دنيا زاد على الزواج.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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مسلسل جودر 2 الحلقة 11.. الملك شاه زمان يطلب دنيا زاد للزواج