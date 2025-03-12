شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. ليل تقرر العودة للعمل وتبحث عن وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب، خلال الحلقة الحادية عشرة، حيث تقرر ليل (ياسمين عبد العزيز) العودة للعمل مرة أخرى بعد سنوات من الابتعاد، حيث ذهبت إلى الشركة التي عملت فيها 4 سنوات مهندسة ديكور قبل زواجها وطلبت العودة للعمل، ولكن مدير الشركة يبلغها بصعوبة عودتها للعمل حاليا، ولكنه يعدها بمساعدتها بإسناد لها المشروعات التي تعرض عليه ولا تأخذها الشركة.

وتكشف الحلقة عن متابعة رقية تحركات ليل أولا بأول، حيث ينقل لها مدير أعمالها تحركاتها وتخبرها أنها ذهبت للشركة من أجل البحث عن عمل، المشهد ينتقل إلى يوسف (خالد سليم) الذي يطلب من شقيقه (فارس) الاعتذار لرقية ولكن فارس يرفض لأنه يرى أنها لم يخطئ وبل ويطلب من يوسف أن يعتذر على طريقة حديثه معه أمام ليل، ويعود يوسف يؤكد على فارس أنه لا بد أن يعتذر حتى لا يتم وضعهما في موقف صعب لأن رقية هي التي تمول الشركة وستكون الأمور صعبة على فارس وليس يوسف.

وخلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، اجتمع عبد العزيز أبو العزم بأبنائه الثلاثة يوسف وفارس وحازم، حيث يبطلب عبد العزيز من فارس ألا يقوم بأى تصر ضد مصلحة شقيقه أو العائلة، ونفس الأمر بالنسبة لباقى إخوته، ليرد فارس بأنه لم يقصر يوماً مع مصلحة عائلته ومع اخوته، ويتساءل هل عندما يرى أخا من إخوه يتصرف خطأ يقول له إن هذا خطأ أو يساعده للسير في نفس الطريق.

وتطلب كاريمان العسكرى (إنجي كيوان) مقابلة يوسف وتتحدث معه فيما حدث منه بعد صفع ليل لرقية (نيكول سابا)، وأنها هي ورقية وصل لهما أنه يقف في صف ليل، وتطلب منه التحدث مع رقية وتوضيح لها الأمور ولكن فارس يرفض، ثم ينتقل المشهد إلى كاريمان ورقية، حيث تكشف الأخيرة عم غضبها من فارس وتريده أن يعتذر لها ولكن كاريمان تؤكد لها أنه لن يقوم بذلك.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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