شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: أهم ما يميز مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم من قبل الكثير من الأعمال الدرامية سواء السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية عن أطفال الشوارع وعن الملاجئ ودور الأحداث وغيرها من الأماكن التي تحوي الشباب والشابات اللقطاء أو مفقودي النسب، ولكنها جميعا كانت تقدم بشكل "براني" وبصورة سوقية أحيانا ومبتذلة أحيانا أخرى، بعضها تنفرك منهم وتجعلك تخاف ولا تتعاطف معهم.

مسلسل ولاد الشمس المعروض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2025 قدم هذه الفئة بمشاكلها الحقيقية، وبشكلها الواقعي جدا بعيدا عن المبالغة أو التجميل، وبالتالي لمسنا مشاكلها الحقيقية، ومعاناتها الداخلية، وهذا أهم ما يميز مسلسل "ولاد الشمس" بعيدا عن بعض الأخطاء في الكتابة واللامنطقية في بعض الأحداث.

تابعت هذا المسلسل وتأثرت به لقضيته وموضوعه الحقيقى الذى لامس واقع شخصيات حقيقية من لحم ودم، شخصيات تعاني لكنها تستمتع بحياتها وتواجه أزماتها بالضحك والرقص والغناء وكل ما يسعدها فتحاول أن تفعله، هروبا من مشاكلها .

أهم ما يميز مسلسل "ولاد الشمس" الأداء التمثيلي للكثير من الفنانين المشاركين فيه، والأغلب قدموا أدوارا بعيدة عن القوالب المعتادة في التمثيل، وأخص بالذكر الفنانين أحمد مالك وطه دسوقي ومعتز هشام، والأخير بالتحديد موهبة تستحق فرصا أكبر، ومن النجوم الذين يمثلون ثقلا كبيرا في هذا العمل النجم الكبير محمود حميدة بأدائه والكاريزما التي يتمتع بها، فقد قدم الشر دون تكشير أو تجهم أو صوت عالي وزعيق، أيضا دنيا ماهر الموهوبة جدا والتي تمتلك أداء وقدرة علي تجسيد الشخصية من خلال التفاصيل، والقدرة على الانتقال بين التعبيرات المختلفة بسلاسة ودون افتعال أو جهد، ونفس الشىء الفنانة فرح يوسف التى تعتمد بالأساس في كل الأداءات التي تقدمها على التعبير بالوجه والعيون، وتلوين الصوت فى خدمة المعنى والشخصية التي تقدمها وما تمر به من أزمات .

"ولاد الشمس" مسلسل مؤثر وبه الكثير من المشاعر وبيناقش قضية اجتماعية مهمة، بجانب قضايا فرعية ملموسة في المجتمع، فعالم المشردين والأيتام موضوع ثري ويخرج منه قضايا فرعية كثيرة نجح السيناريست مهاب طارق في تقديم بعضها، ليقدم لنا تراجيديا إنسانية.

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