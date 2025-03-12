شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مقتل أحمد غزى فى برومو مسلسل قهوة المحطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة dmc البرومو من مسلسل قهوة المحطة، والذي يكشف عن التحقيق في جريمة قتل مؤمن - أحمد غزى، والذى قُتل في قهوة المحطة المزدحمة.

قهوة المحطة ينتمى لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة أبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد واحمد ماجد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل قهوة المحطة تدور أحداثه فى إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومقرر تصويره بين أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

الكاتب عبد الرحيم كمال قدم فى رمضان الماضي، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة: كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين. وإخراج بيتر ميمي.

أما المخرج إسلام خيرى فيتواجد فى رمضان المقبل 2025 بمسلسل ثان وهو "جودر 2" المكون من 15حلقة، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث.

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