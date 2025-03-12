شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 12.. شيكو يرتدي زي دجاجة عملاقة في إعلان بانيه سامي مغاوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق الفنان شيكو على تقديم اعلان بانية عم باني "سامي مغاوري" بعد محاولات متكررة لإقناعه، وظهر شيكو وهو يرتدي ملابس دجاجة عملاقة ويرقص في اعلان البانيه ومعه حسام "أكرم حسني" وكريم "احمد عبد الوهاب" وسما "آية سماحة".

وظهر عاطف "أحمد الرفاعي" وطلب من حسام "أكرم حسني" وأعاد طلبه بأن يترك كريم "احمد عبد الوهاب" خطيبته السابقة رانيا، خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it.

وكانت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكابتن، المذاع عبر قناة "DMC"، ومنصة watch it، شهدت بدء حسام أبو العز "أكرم حسني"، في تنفيذ طلب عم باني "سامي مغاوري"، للتخلص من أرواح ركاب الطائرة المنكوبة.

واجه أكرم حسني صعوبات، بسبب النسيان الدائم عند سامي مغاوري. وواصل حسام أبو العز "أكرم حسني"، محاولاته للتوصل لشخصية روح عم باني "سامي مغاوري". واقترح صديقه كريم "أحمد عبد الوهاب"، الرجوع إلى كشف أسماء ضحايا حادث الطائرة، واكتشف من بين الأسماء عوني محمد السيد مصطفى.

وواصل الكابتن طيار حسام أبو العز "أكرم حسني"، رحلة البحث عن شخصية عم باني "سامي مغاوري". وبالوصول إلى عنوان عوني، اكتشف سعادة، السيدة سعاد زوجة عوني، التي يظهر عليها البخل، لوفاته، بأن الشقة أصبحت فارغة ووفر وجبة، وأن حفيدها بيومي الذى يدعى "باني" سيتمتع بمعاشه.

وتحدثت زوجة عوني أنه كان يتمنى أن يشتري لزوجته بالطو حريمي طويل، كما أضافت أن عوني كان يحلم بأن يصطحب زوجته في رحلة للساحل الشمالي. إلا أن الطفل، حفيد عوني، أخبر أكرم حسني، بأن جده كان شيف شاطر جدا، وكان يتمنى يفتح سيارة أكل والناس يأكلون من الخلطة السرية الموجودة في غرفته.

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