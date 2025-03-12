شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أحمد مكي ومحمد لطفى فى برومو مسلسل الغاوي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مشوقة ينتظرها الجمهور مع عرض حلقات مسلسل الغاوي، تزامنًا مع عرض البرومو الرسمي له؛ إذ من المقرر بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

ويكشف البرومو الرسمي لمسلسل الغاوي، العديد من الأحداث التشويقية، ومنها صراع أحمد مكي ومحمد لطفى، وكان سبب خلافهما هو مشاركتهما في أعمال غير مشروعة، وقرر مكي التراجع عن تلك الأعمال ومن الواضح أن هذا سيشعل بينهما الحرب والعديد من الصراعات ضمن أحداث المسلسل، ويظهر أيضا مكي في البرومو وهو مهتم بالطيور، ومتعلق بها، ليجعلها لطفى نقطة ضعف له ويضغط عليه من خلالها.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

يذكر أن أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025