شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11.. سارة عبد الرحمن تكتشف زواج والدها من عايدة رياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 معرفة نهى (سارة عبد الرحمن) بزواج والدها شناوي (أشرف عبد الباقي) من مهجة (عايدة رياض)، كما رأته وهو خارج من منزلها، وواجهته نهى ليتعرف بذلك، وينشب خلافا بينهما.

وشهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11 قيام محمد عزت (آسر ياسين) بالذهاب إلى كلية العلوم، ليقابل هناك أحد الدكاترة أصدقائه، في محاولة منه للعودة إلى التدريس كمعيد، ولكنه يخبره أن ذلك حاليا صعب بسبب تخليه عن التعيين في البداية، ولكنه يستطيع فعل ذلك إذا أكمل رسالة الدكتوراه الخاصة به خلال عام.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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أشرف عبد الباقي وسارة عبد الرحمن

سارة عبد الرحمن من مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 11