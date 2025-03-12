شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 12.. وحيد يطلب من إنجي إقناع والدها بإعلان المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، طلب وحيد "أحمد أنور" من إنجي "ألحان المهدي"، أن تقنع والدها عبد الستار الكف "محمد هنيدي" بالموافقة على إعلان مستشفى دار العز، وأنه سيكون لها مكافأة على ذلك.

وخلال الحلقة، رفضت إنجي العرض الذي قدمه لها وحيد، واتهمته بأنه يفكر في نفسه فقط، ويعتبر والدها لـ "استثمار" على عكس رغبتها.

توصل وحيد "خالد أنور" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، للصحفي خليل عشم الله، الذي كان قد طلبه عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكر خليل عشم الله، أنه وصحفيان أخران، نزلوا بحملة صحفية لفضح فساد عبد الرحيم غلاب، ولكن عبد الستار الكف لم يتركهم في حالهم، فالصحفي الأول دخل مستشفى الأمراض النفسية والثاني ألقى بنفسه من الدور العاشر.

وواصل الدكتور شهاب "تامر فرج" الحلقة الحادية عشر من مسلسل شهادة معاملة أطفال، والذي يعرض على منصة watch it، محاولاته لاستقطاب عبد الستار الكف "محمد هنيدي"، لعمل دعاية للمستشفى، ووعده وحيد "خالد أنور"، بأنه سيجبره على الدعاية للمستشفى دون علمه.

وخضع عبد الستار الكف "محمد هنيدي" جلسة علاج طبيعي بالمستشفى. واستغل وحيد "خالد أنور" الموقف، بتصوير الحالة، إلا أن الدكتورة سما "نهى عابدين"، طردته من غرفة العلاج. وكشفت أسما إبراهيم "مقبولة" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز"، أن أولاد عبد الرحيم غلاب يريدون سائك ذهب من عبد الستار الكف "محمد هنيدي".

وذكرت أن عبد الستار الكف كان قد احتفظ بسبائك الذهب ولا يعرف مكانها حاليا.

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