شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 11.. أحمد العوضي يضرب شقيقته بعد رفضه زواجها من عصام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل دخول عصام السقا للسجن ببلاغ من طليقته بتهمة خطف ابنها، ثم أخبر الضابط بأنه يرغب فى رفع قضية زنا عليها ومعه شهود بعدما دخل عليها من قبل ووجد رجلا معها، لتتنازل بعدها عن ابنها وتطالبه بعدم التعرض لها من جديد، ثم خرج عصام السقا "ريكو" من السجن، وطالب فهد بالزواج من شقيقته، إلا أن فهد صرخ في وجهه ورفض هذا الأمر حتى دخلت كارولين عزمي "راوية" وتفاجأت من رفضه وصرخت فيه ليضربها وتنتهى الحلقة.

وواصلت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما شهدت إطلاق الرصاص على العوضي "فهد" من قبل شخص على موتوسيكل، ليدخل المستشفى، ثم يكتشفون أن الرصاصة كانت فى كتفه فقط.

كما سامح العوضي "فهد" ميرنا نور الدين "كناريا" على إخفائها عليه أمر زواجها وإنجابها لبنت، وواصلت قصة الحب بينهما من جديد.

واستكملت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل إثارتها بعدما علم أحمد عبد العزيز "غلاب" بأن وفاء زوجته "صفاء الطوخي" كادت فضح سره وإخبار ابنها بأن له أشقاء وأنه ليس ابن غلاب. ودخل عليهما بعدما سمع أن هناك سرا سيقال، ثم أخذها ليريها جثة شرشابى ويخبرها بأنه قتله انتقاماً لثأره الذى لم ينساه مطلقاً لشقيقه حماد.

وشهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل معرفة محمود البزاوي "توفيق التمساح" بما حصل لابنته وأنها تقوم بإجراء عملية إجهاض، بعدما ذهب للمستشفى التى تقوم فيها بالعملية ويخبره الدكتور بأنهم استطاعوا الحفاظ على الجنين.

وبدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل فهد البطل من خلال طرد توفيق التمساح "البزاوي" لـ فهد البطل "العوضي" وإخباره بأنه لم يعد بحاجة لعمله منذ فعلته مع "غلاب" أحمد عبد العزيز حينما تشاجر معه.

تعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي مساء اليوم الإثنين على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحًا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرًا، و4:30 مساء.

كما تعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل فهد البطل، على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



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