شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسلسل شباب امرأة على قناة cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض مسلسل شباب امرأة للنجمة غادة عبد الرازق، من يوم الأحد الموافق 16مارس الجارى على قناة cbc فى تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الساعة 11 مساء.

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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